В Одесі СЕС рекомендує утриматися від купання на двох пляжах

Головне управління Держсанепідслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання на двох пляжах через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань.

Як повідомили УНІАН в управлінні, за результатами досліджень проб морської води, продовжує діяти заборона на купання на пляжах «Лузанівка» та «Аркадія» через невідповідність води санітарним нормам.

«Головним управлінням Держсанепідслужби в Одеській області 31 липня для вирішення питання подальшого водокористування на міських пляжах «Аркадія», «Чайка», «Лузанівка» повторно зроблено забір і дослідження морської води. За результатами дослідження відновлено водокористування тільки на пляжі «Чайка». На пляжах «Аркадія» і «Лузанівка» морська вода не відповідає діючим вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками», - повідомили в управлінні.

Про результати чергового відбору і дослідження морської води на цих пляжах буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі у зв'язку з інтенсивними зливами, які пройшли в місті 24 липня, Головне управління Держсанепідслужби в Одеській області рекомендувало утриматися від купання в Чорному морі через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань.

Пізніше повідомлялося, що, за результатами досліджень проб морської води, продовжує діяти заборона на пляжах «Лузанівка», «Аркадія», «Чайка».

На пляжах «Відрада», «Дельфін», «Ланжерон», 16-та станція Великого Фонтану, 3-та станція Великого Фонтану вже можна користуватися водою, оскільки вона відповідає санітарним нормам.