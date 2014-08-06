У Миколаївській області почато збір коштів для створення другої броньованої швидкої допомоги

15:06, 06 серпня 2014
Новини регіонів
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З такою ініціативою виступив голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь

Фото: УНІАН

У Миколаївській області почато збір коштів для створення другої - народної броньованої швидкої допомоги для українських військовослужбовців, які беруть участь в АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської облради, з такою ініціативою виступив голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь. Підтримали його установи Ощадбанку України в Миколаївській області, а також регіональний благодійний фонд «Благочестя».

У рамках проекту Миколаївське обласне управління Ощадбанку України відкрило благодійному фонду поточний рахунок, на який приймаються кошти громадян і юридичних осіб виключно на виготовлення броньованої машини швидкої допомоги.

Ощадбанк України на відкритий рахунок вже перерахував 10 тис. грн і закликає миколаївців наслідувати цей приклад. Таким чином люди зможуть внести реальний вклад у захист своїх земляків – десантників 79-ої окремої аеромобільної бригади, йдеться в повідомленні.

Автомобіль народної броньованої швидкої допомоги на базі БТР-70 буде виготовлено на ДП «Миколаївський бронетанковий завод». Це буде друга така машина - в липні підприємство вже передало для потреб армії броньовану машину швидкої допомоги, яка була побудована на кошти меценатів.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня десантникам 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади (ОАМБ) Високомобільних десантних військ Збройних сил України передали перший і поки що єдиний в Україні екземпляр броньованої медичної машини (БММ), розробленої на ДП «Миколаївський бронетанковий завод". БММ-70, яку назвали «Святий Миколай», – це колісна, броньована, плаваюча медична машина, розроблена на базі БТР-70. Вона призначена для обслуговування і транспортування тяжкопоранених з важкодоступних районів, зон аварій, стихійного лиха і військових дій. Машина здатна перевозити 4-х тяжкопоранених на ношах і 5-х легкопоранених на сидячих місцях, при цьому медичний персонал може надавати пораненим допомогу. Вартість машини 650 тис. грн, її було придбано за рахунок благодійних коштів декількох приватних підприємств.

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