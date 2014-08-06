На Донбасі терористи викрали трьох представників Міжнародного Червоного Хреста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, серед викрадених представників Червоного Хреста, які виконували місію за дорученням ОБСЄ, - водій, перекладач та співробітник Червоного Хреста.

Журналістам було продемонстровано радіоперехват розмови бойовиків щодо викрадених, з якого можна зробити висновок, що викрадення було здійснено за дорученням керівників терористичної організації «ДНР», і затримані представники Червоного Хреста перебувають у полоні.

Як зазначив Лисенко, вживаються заходи для визволення полонених.