На Донбасі терористи викрали трьох представників Міжнародного Червоного Хреста
15:18, 06 серпня 2014Новини регіонів
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Виконували місію за дорученням ОБСЄ, - водій, перекладач та співробітник Червоного Хреста
Фото: dt.ua
На Донбасі терористи викрали трьох представників Міжнародного Червоного Хреста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, серед викрадених представників Червоного Хреста, які виконували місію за дорученням ОБСЄ, - водій, перекладач та співробітник Червоного Хреста.
Журналістам було продемонстровано радіоперехват розмови бойовиків щодо викрадених, з якого можна зробити висновок, що викрадення було здійснено за дорученням керівників терористичної організації «ДНР», і затримані представники Червоного Хреста перебувають у полоні.
Як зазначив Лисенко, вживаються заходи для визволення полонених.
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