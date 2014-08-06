Військовим у зоні АТО бракує перев’язочних пакетів, знеболювальних та протишокових препаратів

Військовим у зоні проведення Антитерористичної операції бракує індивідуальних перев’язочних пакетів, знеболювальних та протишокових препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час брифінгу в Києві керівник Центру сприяння добровольців Роман Орищенко.

Орищенко відзначив, що очолюваний ним центр діяв з початку березня у форматі сотень, за участі добровольців, які допомагали Збройним силам “відновити потенціал”, допомагали у забезпеченні та ремонті техніки.

За його словами, наразі представники центру долучаються до забезпечення військовослужбовців продуктами, амуніцією та ліками.

Він розповів, що волонтери центру “добралися до Зеленопілля, до Савур-Могили, де відбуваються зараз бої”. “Не одноразово були спроби обстрілу колони”, - сказав Орищенко і додав, що втрат серед волонтерів немає.

Керівник центру відзначив, що у батальйонах, які перебувають біля Луганська та Донецька, існує потреба в амуніції, спецзасобах: тепловізорах та прицілах.

Орищенко також зазначив, що їхні “каравани” щотижня вирушають в зону АТО. При цьому він запросив усіх бажаючих долучитися до цієї допомоги.

Він підкреслив, що на нових територіях, із просуванням у зоні АТО, виникають проблеми з медикаментами. Зокрема, волонтери збирали для госпіталю у Щасті хірургічні набори та специфічні ліки для проведення операцій. “На час, коли там були наші спецпідрозділи, був лише один хірургічний стіл”, - сказав Орищенко і додав, що поранених там було багато і до госпіталю направили ще хірургічні столи. Щодо медикаментів, наголосив керівник центру, бракує ІПП (індивідуальних перев’язочних пакетів), військових аптечок, знеболювальних та протишокових препаратів.