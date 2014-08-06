Лікарні Луганщини отримали гуманітарну допомогу

До Старобєльська Луганської області надійшла гуманітарна допомога у вигляді лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення потреб закладів охорони здоров’я Луганської області, що знаходяться у зоні АТО, повідомляє прес-служба МОЗ України.

Зокрема, це розчини для інфузій, адренорептротектори, шприци, перев’язувальні матеріали, пластирі, гігієнічні рукавички тощо.

Перелік ліків формувався на основі поданої заявки із найнеобхідніших ліків та медичних матеріалів від Департаменту охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.

Нагадаємо, що МОЗ України звернулось до виробників ліків з метою організації надання безоплатної допомоги у вигляді лікарських засобів та виробів медичних для потреб закладів охорони здоров’я та медичних служб Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Національної гвардії.

Нині завдяки діям МОЗ передано госпіталям, військовим частинам та закладам охорони здоров’я лікарських засобів та виробів медичних на загальну суму понад 20 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні ц. р. Росія розпочала військову агресію в Луганській та Донецькій областях.