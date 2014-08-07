Активісти «Автомайдану» Тернопільщини передали військовим санітарну машину
14:51, 07 серпня 2014Новини регіонів
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Активісти «Автомайдану» Тернопільщини переробили мікроавтобус «Volkswagen» на санітарну машину і на початку цього тижня передали його військовим
REUTERS
Як повідомили кореспонденту УНІАН в місцевому «Автомайдані», мікроавтобус члени громадської організації придбали за власні кошти та кошти благодійників. Зробили у ньому чотири горизонтальні полиці, на яких можна розмістити поранених.
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«Нам повідомляли, що є проблема з автомобілями, які б доставляли поранених з передової. Так виникла ідея переробити для цих цілей мікроавтобус», – розповів активіст тернопільського осередку «Автомайдану» Ігор Василів.
Активісти укомплектували машину першочерговими ліками. Також з автомобілем передали для бійців харчі та дизельний генератор.
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