Активісти «Автомайдану» Тернопільщини передали військовим санітарну машину

Як повідомили кореспонденту УНІАН в місцевому «Автомайдані», мікроавтобус члени громадської організації придбали за власні кошти та кошти благодійників. Зробили у ньому чотири горизонтальні полиці, на яких можна розмістити поранених.

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«Нам повідомляли, що є проблема з автомобілями, які б доставляли поранених з передової. Так виникла ідея переробити для цих цілей мікроавтобус», – розповів активіст тернопільського осередку «Автомайдану» Ігор Василів.

Активісти укомплектували машину першочерговими ліками. Також з автомобілем передали для бійців харчі та дизельний генератор.