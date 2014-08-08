До Чернігівського військового госпіталю прибули на лікування танкісти, поранені в зоні АТО

Про це УНІАН повідомив керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Вадим Мисник. За його словами, сьогодні бійців відвідали представники медіа-центру разом із журналістами.

Чернігівці отримали поранення у Луганській області та потрапили у полон, звідки їх визволили, обмінявши на полонених сепаратистів. Спочатку хлопці перебували у Дніпропетровську, а потім їх доправили на Чернігівщину. Тільки один з поранених, зважаючи на його тяжкий стан, залишився у лікарні Дніпропетровська.

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Керівник військового шпиталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко повідомив, що військовослужбовці забезпечені ліками, харчуванням і необхідними речами безкоштовно, за рахунок Міністерства оборони України. За словами лікарів, поранені танкісти вже пройшли обстеження, їм призначено відповідне лікування.

Всього у 407-му Чернігівському базовому військовому госпіталі пройшли або проходять лікування 33 бійці, які зазнали поранень у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у червні керівництво шпиталю повідомило про готовність прийняти тяжкопоранених військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. Зокрема, протягом останніх місяців у госпіталі було введено в дію 3 нових операційні, що дозволять, за необхідності, прооперувати до 50 пацієнтів.