У Кременчуцький табір «Зоряний» на відпочинок прибула 81 дитина із зони АТО

У Кременчуцький оздоровчий табір «Зоряний» Кременчуцької міської ради на відпочинок прибула 81 дитина із зони АТО.

Як повідомив віце-мер міста Віталій Малецький, їх відпочинок оплатив Міжнародний фонд народонаселення, з яким працює міськрада.

У Полтавській ОДА УНІАН повідомили, що діти вимушених переселенців з Луганської і Донецької областей, а також діти учасників антитерористичної операції на сході країни, зараз також відпочивають за пільговими путівками в оздоровчому центрі «Маяк» (розташованому під Полтавою в селі Головач).

Також троє дітей із сімей переселенців відправилися сьогодні на море - в табір «Крилатий» у Скадовську Херсонської області

Ще 37 дітей цих категорій з усієї області заїдуть 10 серпня за пільговими путівками в санаторій-профілакторій "Антей" Новосанжарського району.