Луганськ 6 діб залишається без світла, води і зв'язку

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, вчора продовжувався обстріл території обласного центру, в якому залишаються 250 тисяч жителів.

За період збройних зіткнень Луганську було завдано значного збитку. У місті розташовано понад 100 шкіл, коледжів, університетів, а також більш як 50 дошкільних закладів. На сьогодні 40 освітніх установ одержали пошкодження або зруйновані.

Значна частина підприємств припинили свою роботу через безперервні збройні протистоянь. У місті не працюють банки, не виплачуються пенсії, зарплати і соціальні виплати. Повністю припинено поставки палива.

За інформацією директора департаменту економіки Луганської міської ради Світлани Дроботенко, незважаючи на відсутність у Луганську енергопостачання, працює хлібокомбінат, продовжують випікати хліб. Завдяки роботі електрогенераторів підприємство «Луганськмлин» підтримує роботу в умовах відсутності електроенергії. Раніше підприємство випікало 50 тонн хліба на добу, сьогодні випікають не менш як 30 тонн на добу для продажу його на території міста.

У Луганську розташовано понад 50 лікувальних закладів різних рівнів і форм власності, зокрема 9 великих лікарень і медичних центрів. При цьому 7 з них були серйозно пошкоджені в результаті артобстрілів, більшість приватних клінік закрито.

У міських лікарнях і реанімаційних відділеннях перебувають поранені городяни, повна відсутність енергопостачання і водопостачання украй ускладнює роботу медиків.

У місті працюють лише кілька аптек, гостро стоїть питання нестачі медикаментів. Люди з серйозними хронічними захворюваннями, які потребують постійного лікування, не можуть придбати життєво необхідні ліки через те, що препарати не поставляються до міста.