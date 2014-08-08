Онкохворі діти надіслали військовим в зоні АТО свої іграшки та малюнки

Як розповіла кореспонденту УНІАН черкаська активістка Оксана Циганок, яка переправляє в зону АТО допомогу для військових, діти хотіли нагадати українським захисникам, що про них пам’ятають, за них хвилюються та чекають вдома. А також сказати, що наразі вони, як і бійці, борються за своє життя і не мають права опускати руки та втрачати віру.

Також онкохворі діти намалювали воїнам плакати з написами: «Ми, як і ви, боремося за своє життя, а ви боретеся за Україну!». Дитячі плакати та іграшки солдати розмістили на броні БТР.

За словами активістки Циганок, військовим наразі потрібні не стільки продукти харчування, як добрі і теплі слова. Коли активісти, що їздять в зону АТО, говорять з воїнами про дітей, у них з’являються сльози на очах. Дітки приносять малюнки, гроші з копілок, які вони збирають собі на комп’ютери чи телефони, і віддають для армії.

Як розповів УНІАН куратора штабу ГО «Блокпост» Андрій Г., коли військовослужбовцям привозять допомогу, то вони в першу чергу ідуть не за продуктами, а за листами та малюнками дітей.