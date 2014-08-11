Терористи в зоні АТО обстріляли санітарний автомобіль,

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його словами, під час евакуації поранених з блок-поста в зоні АТО санітарний автомобіль потрапив під мінометний вогонь. За попередніми даними, є втрати.

Як повідомив Тимчук, обстріли сило АТО терористи вели по декількох позиціях. "З боку Росії зроблено артилерійський обстріл блокпостів у районах н.п. Макарове і Камишне, а також двічі - позицій українських силовиків у прикордонній зоні. Втрат серед силовиків немає", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Тимчука, обстріляно позиції сил АТО в районі н.п. Стукалова Балка. Обстріл вівся з мінометів впродовж години.

Двічі з БМ-21 «Град» обстріляно аеропорт у Луганську. Втрат серед особового складу немає, пошкоджено три одиниці техніки, зазначив експерт.

Як повідомив Тимчук, з мінометів обстріляно опорний пункт поблизу населеного пункту Пески. Через три години після обстрілу ці ж позиції атакувала терористична група. Атаку було відбито.