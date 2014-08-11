У Донецьку снаряд влучив у поліклініку, постраждала жінка

У Київському районі Донецька вранці 10 серпня снаряд влучив у поліклініку, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч на 10 серпня в Донецьку пройшла неспокійно, періодично по всьому місту лунали залпи і автоматні черги. Масований обстріл з важких гармат почався близько 4.00. В результаті попадання снарядів у Київському районі зруйновано приватний житловий будинок по вул. Маркова і частину поліклініки лікарні № 18, де знаходилася реєстратура. Біля лікарні постраждала жінка», - сказано в повідомленні.

У мікрорайоні Широкий снаряд влучив у газорозподільну підстанцію, на місце виїхали фахівці ПАТ "Донецькміськгаз" для оцінки завданих збитків і ліквідації аварії.

Також у результаті обстрілу знеструмлено 19 трансформаторних підстанцій на першому і другому майданчиках Адмінселища.

Крім того, є повідомлення про те, що через попадання снаряда горить продуктовий магазин у Кировському районі. Інформація перевіряється.

«Станом на 9.30 в Донецьку зберігається напружена обстановка, при цьому громадський транспорт і системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі», - йдеться в повідомленні.