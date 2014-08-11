На Полтавщині вичерпано резерви для розміщення переселенців

У Полтавській області на даний момент вичерпано всі резерви для розташування переселенців.

Про це УНІАН повідомив директор комунальної установи «Обласний контактний центр» Полтавської обласної ради Віталій Бугаєць.

За його словами, в західних областях місць для розміщення переселенців ще багато, бо вони розташовані далі від Донбасу.

«Ми поки що зв‘язуємося з контактними центрами в інших областях, запитуючи про можливість розселення в них», - сказав Бугаєць.

Він відзначив, що 440 сімей звернулися по допомогу в поселенні в регіоні. 114 сімей одержали безкоштовне тимчасове житло (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, гуртожитки).

«Ми вдячні і полтавчанам, які запропонували переселенцям свої дачі, квартири чи кімнати в будинках, в яких розміщено 58 сімей. 439 сімей поселилися у родичів, 155 сімей самостійно орендують житло. Обласна рада на сесії виділила 1 млн. грн на матеріальну допомогу біженцям і 275 осіб одержали одноразово від 300 до 2000 грн», - сказав Бугаєць.

Здебільшого переселенці з Криму і зони АТО розміщені в Полтаві, Кременчуку, Миргороді.

«505 осіб звернулося до центрів зайнятості, 148 з них одержали статус безробітних, 114 одержали допомогу з безробіття. 48 вагітним жінкам надано медичну допомогу, а взагалі за медичними послугами звернулися 223 людини. 119 сімей одержали гуманітарну допомогу від полтавських волонтерів», - відзначив Бугаєць.

Загалом Полтавська область прийняла і розмістила більш як 4,5 тисячі переселенців (1324 родини), з них 1629 дітей.