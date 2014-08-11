На Львівщині чоловік під час збору грибів постраждав від укусу змії

На Львівщині 37-річний чоловік під час збору грибів постраждав від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні у важкому стані госпіталізовано 37-річного жителя села Тухля Сколівського району, якого під час збирання грибів в лісі в стопу вкусила змія.

Як зазначається у повідомленні, на Львівшині за період з 25 квітня до 11 серпня обліковано 15 випадків госпіталізації мешканців області з діагнозом – укус змії.

На Львівщині 37-річний чоловік під час збору грибів постраждав від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні у важкому стані госпіталізовано 37-річного жителя села Тухля Сколівського району, якого під час збирання грибів в лісі в стопу вкусила змія.

Як зазначається у повідомленні, на Львівшині за період з 25 квітня до 11 серпня обліковано 15 випадків госпіталізації мешканців області з діагнозом – укус змії.