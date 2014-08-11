Центр Києва очищений від канцерогенних речовин - СЕС

14:47, 11 серпня 2014
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У Київській санітарно-епідеміологічній службі запевняють, що центр столиці очищений від канцерогенних речовин, що виділялись при горінні шин та інших речей

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління Держсанепідслужби в Києві, головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан, відповідаючи на запитання журналістів.

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«На сьогодні цілком безпечно перебувати на Майдані», - сказав він.

Рубан нагадав, що ще наприкінці лютого була проведена перша толока з прибирання центра міста.

«Вона була організована під егідою Державної СЕС та за ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Разом з комунальними службами взимку ще прибрали багато предметів, які були забруднені наслідками згорання шин. Після цього протягом місяця «Київавтодор» та Департамент благоустрою проводили заходи з очищення тротуарної плитки від сажі, яка була небезпечним фактором впливу на здоров’я людини – це канцероген, токсичний», - розповів керівник столичної СЕС.

«Тому на сьогоднішній день максимально безпечно знаходитись на Хрещатику. Всі фактори шкідливі прибрали», – запевнив Рубан.

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