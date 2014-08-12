Одещина: 43 людини госпіталізовано з харчовим отруєнням після весілля

В Одеській області 11 серпня почато розслідування за фактом отруєння на весіллі 43 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, до центральної лікарні Савранського району госпіталізовано 43 людини, зокрема двоє неповнолітніх, які напередодні були на весіллі.

Прокуратурою Савранського району здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням).

Досудове розслідування триває, здійснюються першочергові слідчі дії.