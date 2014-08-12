У Луганську городяни п'ють технічну і річкову воду

Жителі Луганська вимушені пити технічну і річкову воду через відсутність хлорованої питної води.

Як передає кореспондент УНІАН, у місті вже більше тижня відсутня електрика, через це в кранах багатоповерхових будинків практично немає води.

Також з 26 липня обласне комунальне підприємство «Компанія «Луганськвода» припинило знезараження води у зв'язку з неможливістю поставити в місто хлор.

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Як відомо, місто продовжує перебувати під обстрілом, немає палива.

Оскільки в місті встановилася спекотна суха погода, необхідність у воді досягла піку. Жителі з ємностями стоять у довгих чергах до працюючих колонок і свердловин, до яких іноді доводиться долати кілометровий шлях.

Тим, хто не зміг запастися водою з колонок, доводиться пити проціджену через марлю річкову воду або набирати технічну воду з каналізаційних колодязів.