На Луганщині планують створити медичний та онкологічний центри

Влада Луганської області розглядає можливість створення в звільнених від терористів містах медичного центру і центру надання допомоги онкохворим.

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської облдержадміністрації, можливість створення медичного центру в Сєверодонецьку розглянули 11 серпня учасники апаратної наради, яку провела в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Веригіна.

Зокрема, до Веригіної звертаються багато луганських медиків, які змушені були покинути область через військові дії. Вони готові і хочуть повернутися, щоб працювати в рідному регіоні. Але Луганськ і частина міст області як і раніше перебувають в окупації і їхати туди небезпечно.

У зв'язку з цим Веригіна доручила Департаменту охорони здоров'я ОДА розглянути можливість створення обласного медичного центру в Сєверодонецьку, а в Старобільську – центру надання допомоги онкохворим. Тут після укладення термінового трудового договору працюватимуть медики, що виїхали з Луганська. Також цими фахівцями планується зміцнити сільську медицину області.

Крім того, в.о. голови облдержадміністрації дала ряд доручень щодо забезпечення територій медичною гуманітарною допомогою.