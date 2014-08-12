Київський міський голова Віталій Кличко звільнив генерального директора КП "Фармація" Олега Клімова.

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження №132 було підписано мером столиці 8 серпня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня мер Києва запропонував керівнику "Фармації" чимшвидше написати заяву про звільнення. Кличко доручив провести розслідування щодо вартості ліків і медичних препаратів у комунальних аптеках КП «Фармація».

Читайте такожКличко доручив провести розслідування щодо вартості ліків у КП "Фармація"

Представникам ЗМІ Кличко пояснив, що були зроблені закупки ліків в аптеках різної форми власності та порівняно ціни. «Вчора були куплені ліки в аптеках, які знаходяться в сусідніх будинках – одна з них комунальна, інша – комерційна. Ось чеки, і ціна на одні і ті ж ліки. І в комерційній аптеці ціна на 15% нижче, хоча комунальні аптеки не мають такого фінансового навантаження як орендна плата! Тому я доручаю провести розслідування, чому в комунальних аптеках КП "Фармація" однаковий набір медикаментів коштує на 15 відсотків дорожче, ніж в комерційних аптеках", - наголосив Кличко.

Того ж дня Київський міський голова озвучив вимогу провести службові розслідування по «Київтранспарксервісу», «Київпастрасу», «Київметрополітену».

Наразі вже змінено керівників 4 комунальних підприємств – "Київського метрополітену", "Київміськсвітла", "Київреклами" та "Київтранспарксервісу". Також підписано розпорядження про звільнення гендиректора КП "Київпастранс".