На Прикарпатті госпіталізували 19 дітей із харчовим отруєнням

На Прикарпатті прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом харчового отруєння 19 дітей.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, 11 серпня в інфекційне відділення Яремчанської центральної міської лікарні внаслідок масового харчового отруєння госпіталізовано 19 дітей віком від 8 до 11 років, котрі перебувають на відпочинку в одній з приватних садиб м. Яремче.

Проведеною перевіркою встановлено, що працівниками Надвірнянського міжрайонного управління Держсанепідслужби в Івано-Франківській області дозвільні документи на харчування дітей у вказаному закладі не надавалися.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

За повідомленням управління Державної служби НС в Івано-Франківській області, 12 серпня о 09.02 надійшло повідомлення від чергової Яремчанської ЦМЛ про те, що під час відпочинку в приватній садибі «У гостях у принца» м. Яремче отруїлися їжею 19 дітей віком від 8 до 13 років з Києва, які госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської лікарні. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція. Стан потерпілих задовільний.

На місце надзвичайної ситуації виїжджали працівники Івано-Франківського обласного управління Держсанепідемслужби в області, Надвірнянського міжрайонного управління Держсанепідемслужби в області, працівники Яремчанської міської лікарні та представник прокуратури м. Яремче.

Працівниками Надвірнянського міжрайонного управління Держсанепідемслужби в області в осередку захворювання провели комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.