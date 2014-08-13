У Миколаївській області 3 людей госпіталізовано після удару блискавки

Троє людей госпіталізовано після ураження розрядом блискавки в Баштанському районі Миколаївської області.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, інцидент стався 10 серпня.

Про це службу порятунку «101» повідомили представники Обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

"Люди працювали в полі і коли почалася злива, роботи вони не припинили. Хоч блискавка ударила поряд з ними, її розряд дійшов і до них", - повідомили в ДСНС.

Всі троє були госпіталізовані до Баштанської центральної районної лікарні.