У Черкасах створять реабілітаційний центр для учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.

За його словами, він вже дав доручення до 1 вересня створити реабілітаційний центр для учасників АТО. Реабілітаційний центр облаштують в окремому поверсі госпіталю і нададуть необхідне медичне обладнання. На найближчій сесії Черкаської облради мають внести відповідні зміни до обласного бюджету для фінансування медичної установи. Наразі сума фінансування поки що не визначена.

За словами голови ОДА, у реабілітаційному центрі черкаські медики допомагатимуть бійцям повертатися до життя, при потребі, запрошуватимуть фахівців з інших областей.

Наразі, учасники бойових дій у зоні АТО лікуються у обласній лікарні. Але найбільше вони потребують допомоги психологів.