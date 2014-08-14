У Слов'янську працюють майже всі лікувальні заклади

У Слов'янську працюють практично всі лікувальні заклади. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слов'янської міської ради з посиланням на начальника відділу охорони здоров'я Слов'янської міськради Олену Джим.

За її словами, сьогодні в місті обсяг медичної допомоги відповідає потребам населення: в Слов'янську працюють 7 бригад швидкої допомоги (одна з них в Святогорську), всі 9 амбулаторій. Також відновлений і працює терапевтичний корпус по вул.Жовтневої революції №33, надається допомога хворим з захворюваннями очей.

У повному обсязі надається медична допомога дітям.

У міськраді зазначили, що не функціонують тільки стаціонарні відділення пологового будинку, так як в ньому вибиті всі вікна і немає можливості забезпечити вимоги санітарно-протиепідемічного режиму. Але жіноча консультація працює, амбулаторна допомога жінкам надається в повному обсязі.

Джим повідомила про те, що вже розпочато ремонт покрівлі головного корпусу міської лікарні ім. Леніна; за час військових дій з міста були вивезені 17 автомобілів, але все дороге устаткування збережено. «Жителі Слов'янська під час проведення АТО ні на один день не залишалися без медичної допомоги», - підкреслила Джим.