У зоні АТО військові медики з Одеси надали допомогу більш як 1,6 тис. пораненим

У зоні проведення антитерористичної операції військові медики з Одеси надали допомогу більш як 1,6 тис. пораненим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, майже за два з половиною місяці перебування на сході країни фахівці військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) надали кваліфіковану медичну допомогу військовослужбовцем Збройних сил та інших військових формувань України.

Як розповів начальник клінічного центру, полковник медичної служби Володимир Майданюк, завдяки злагодженим і грамотним діям медперсоналу мобільного госпіталю, за вказаний період у польових умовах проведено майже 700 оперативних втручань різного ступеня складності.

«Переважно операції здійснюються у зв’язку з пораненнями кінцівок, голови, шиї, грудної клітки, черевної порожнини. Працюючи як єдиний згуртований колектив однодумців, хірурги, анестезіологи, терапевти, інфекціоністи і лікарі-лаборанти проявляють високі професійні якості, щодня повертаючи життя і здоров'я пораненим бійцям АТО», - відзначив Майданюк.

Він також додав, що влітку випробування роботою в польових умовах поблизу зони АТО витримали десятки фахівців центру, які одержали великий практичний досвід і в черговий раз довели здатність гідно виконувати свою роботу за будь-яких обставин.