Полтавські рятувальники відправили 35 тонн гуманітарної допомоги до Луганської області

17:29, 14 серпня 2014
Новини регіонів
0

Дві вантажівки з борошном, цукром, консервами та іншими продуктами рятувальники відправили як гуманітарну допомогу

Фото: УНІАН

Рятувальники Полтавської області у четвер, 14 серпня, відправили 35 тонн гуманітарної допомоги місту Щастя Луганської області.

Про це повідомила прес-служба облуправління ДСНС у Полтавській області.

За її даними, сьогодні дві вантажівки з борошном, цукром, консервами та іншими продуктами рятувальники відправили як гуманітарну допомогу.

Відправку гуманітарної допомоги, яку збирали по районах спільно з Департаментом агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації, контролював особисто голова ОДА Віктор Бугайчук.

Гуманітарну допомогу було сформовано за підтримки виробників сільськогосподарської продукції, переробних підприємств, зокрема, Полтавським комбінатом хлібопродуктів, Глобінським і Яреськівським цукровими заводами, Миргородським заводом мінеральних вод і сільським населенням районів.

«Хочу подякувати всім, хто збирав гуманітарну допомогу, адже це ваш внесок у нашу боротьбу за свободу і незалежність України», - зазначив Бугайчук.

Вже четвертий раз полтавські рятувальники доставляють вантаж з продуктами харчування на території, де проходить антитерористична операція. Двічі гуманітарну допомогу відправляли до м. Слов'янськ. Також недавно було відправлено продукти харчування до м. Красний Лиман Донецької області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter