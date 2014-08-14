Полтавські рятувальники відправили 35 тонн гуманітарної допомоги до Луганської області

Рятувальники Полтавської області у четвер, 14 серпня, відправили 35 тонн гуманітарної допомоги місту Щастя Луганської області.

Про це повідомила прес-служба облуправління ДСНС у Полтавській області.

За її даними, сьогодні дві вантажівки з борошном, цукром, консервами та іншими продуктами рятувальники відправили як гуманітарну допомогу.

Відправку гуманітарної допомоги, яку збирали по районах спільно з Департаментом агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації, контролював особисто голова ОДА Віктор Бугайчук.

Гуманітарну допомогу було сформовано за підтримки виробників сільськогосподарської продукції, переробних підприємств, зокрема, Полтавським комбінатом хлібопродуктів, Глобінським і Яреськівським цукровими заводами, Миргородським заводом мінеральних вод і сільським населенням районів.

«Хочу подякувати всім, хто збирав гуманітарну допомогу, адже це ваш внесок у нашу боротьбу за свободу і незалежність України», - зазначив Бугайчук.

Вже четвертий раз полтавські рятувальники доставляють вантаж з продуктами харчування на території, де проходить антитерористична операція. Двічі гуманітарну допомогу відправляли до м. Слов'янськ. Також недавно було відправлено продукти харчування до м. Красний Лиман Донецької області.