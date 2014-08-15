8 дітей-інвалідів, яких терористи викрали у Луганську і вивезли до РФ, прибули до Харкова

Вісім дітей-інвалідів віком від 8 місяців до 3 років, яких викрали представники незаконних озброєних формувань у Луганську, прибули до однієї з лікувальних установ Харкова пізно увечері 13 серпня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявила заступник директора департаменту охорони здоров'я ОДА Галина Сіроштан.

Діти були незаконно вивезені до Росії 8 серпня. 13 серпня у супроводі українського Омбудсмена Валерії Лутковської малюки перетнули українсько-російський кордон і були направлені до однієї з медичних установ Харківської області.

Для транспортування дітей українська сторона надала нові карети швидкої допомоги, обладнані і забезпечені всім необхідним для перевезення хворих дітей.

Всі діти, що прибули до Харкова, – хлопчики, потребують догляду і постійного лікування. Сьогодні з ранку почалося повне обстеження всіх дітей, трьом малюкам, які одержують протисудомну терапію, вже зробили енцефалографію головного мозку, йдеться у повідомленні.