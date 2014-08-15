ДТЕК передав для Бурштинської лікарні реанімобіль 700 тис грн

ДТЕК передав для Бурштинської міської лікарні Івано-Франківської області реанімобіль Peugeot Boxer класу B вартістю 700 тис грн.

Про це УНІАН повідомила менеджер з комунікацій ДТЕК Західенерго Іванка Попович. За її словами реанімобіль придбано в рамках Стратегії соціального партнерства між містом Бурштин та компанією ДТЕК.

«Придбаний реанімобіль європейського стандарту підвищить оперативність та якість надання невідкладної медичної допомоги для населення Бурштина, а оскільки міська лікарня обслуговує не лише городян, а й усіх мешканців навколишніх сіл, то це більше 25 тисяч людей, - наголосив головний лікар Бурштинської міської лікарні Сергій Сопільняк. - Технічні характеристики та медичне обладнання даного автомобіля дадуть можливість надавати повноцінну допомогу пацієнту, який перебуває у важкому стані».

Сучасний реанімобіль Peugeot Boxer класу B максимально оснащений усім необхідним для надання швидкої медичної допомоги згідно зі світовими стандартами: електрокардіографом, дефібрилятором, електричним стимулятором серця, носилками. Крім цього, в автомобілі встановлено додаткове обладнання – вакуумний матрац для транспортування постраждалих при травмах хребта, переломах, внутрішніх кровотечах і шокових станах. Також тут є усі необхідні типи вентиляційно-респіраційного та іммобілізаційного обладнання.

«У місті Бурштин, де працює наше підприємство ДТЕК Бурштинська ТЕС, реалізовується Стратегія соціального партнерства ДТЕК, - розповіла керівник департаменту соціального розвитку ДТЕК Вікторія Гриб. - З ініціативи громади, галузь охорони здоров’я була визнана однією з пріоритетних. ДТЕК – соціально відповідальна компанія і дбає про здоров’я своїх працівників, їхніх сімей та мешканців міст, де працюють наші підприємства. У минулому році для покращення діагностики та хірургічних маніпуляцій компанія придбала для Бурштинської міської лікарні сучасне обладнання вартістю 650 тис грн і організувала навчання для лікарів на спеціалізованих курсах з ендокринології, ендоскопії та лапароскопії. У цьому та в наступному році компанія виділить ще 1,36 млн грн для забезпечення лікувального закладу сучасним медичним обладнанням».

Розроблена і схвалена міською громадою Бурштина Стратегія соціального партнерства передбачає, що впродовж 2013-2015 років ДТЕК направить на розвиток соціальної сфери міста більше 13 млн грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), акціонером якої є Рінат Ахметов. Генеральний директор ДТЕК – Максим Тімченко. У ДТЕК працюють 140 тисяч осіб.

Основною продукцією ДТЕК є електроенергія. До портфеля активів компанії входять 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю 18 ГВт; 1 ВЕС встановленою потужністю 200 МВт; 5 підприємств з дистрибуції електроенергії, які обслуговують понад 5,2 млн клієнтів – фізичних і юридичних осіб; 31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик; нафтогазовидобувні активи.

Відпуск електроенергії генеруючими підприємствами ДТЕК у 2013 році склав 53 млрд кВт∙год., передавання електроенергії у мережах – 56,9 млрд кВт∙год., видобуток вугілля підприємствами – 41,4 млн тонн, обсяг збагачення вугілля – 29,3 млн тонн. ДТЕК експортує електроенергію до 4 країн, вугільну продукцію – до 31 країни світу.