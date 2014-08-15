Лікарні Луганська працюють у вкрай критичному режимі

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради, у місті немає світла, води, неможливо додзвонитися на мобільні і стаціонарні телефони.

Протягом тривалого періоду в Луганську не припиняються збройні протистояння і обстріл районів міста.

В умовах крайньої критичної ситуації продовжують працювати лікарні, в яких на лікуванні перебувають поранені. В обласному центрі працюють лише кілька аптек, зберігається складна ситуація з нестачею медикаментів, при цьому нових поставок лікарських препаратів до міста немає.

У продажу є тільки найнеобхідніші продукти харчування, в наявності є хліб, який продовжують випікати за допомогою використання електрогенераторів.

Не припиняють роботу комунальники, які у міру можливостей прибирають сміття з території міста.

Відсутні поставки до міста пального, усі його запаси на території Луганська вичерпані.

Загальну ситуацію ускладнює і те, що городяни не можуть одержати зарплати, соціальні виплати і пенсії, – їх не виплачують протягом тривалого періоду.