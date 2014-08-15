У Тернопільській обласній лікарні відкрили діалізний зал потужністю чотири діалізних місця в тризмінному режимі роботи. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом на обладнання залу було витрачено 1,5223 млн грн, здебільшого це кошти благодійників.

Участь у відкритті взяли голова ОДА Олег Сиротюк, голова обласної ради Василь Хомінець, головний лікар «Тернопільської університетської лікарні» Василь Бліхар, а також представник міжнародної компанії «Гамбрамед» Леонід Файнблат.

«Ми нині відкрили діалізний зал, оснащений найсучаснішим обладнанням. Хочу вірити, що це обладнання працюватиме ефективно і допоможе врятувати не одне життя», – сказав Сиротюк.

Він зазначив, що з метою наближення до пацієнтів, які потребують гемодіалізного лікування, до кінця цього року на базі Кременецької, Бучацької лікарень планується відкрити сателітні нефродіалізні відділення, а також тривають переговори про встановлення гемодіалізного обладнання в Борщівській лікарні.

Довідка УНІАН. Станом на 15 серпня в області зареєстровано 7 тис. 543 особи з хронічною хворобою нирок, із них 1 тис. 965 з хронічною нирковою недостатністю, у 265 пацієнтів має місце термінальна ниркова недостатність.

Лише 150 хворих забезпечені замісною нирковою терапією, в тому числі для 26 осіб здійснено трансплантацію нирки.

На даний час у відділенні гемодіалізу КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» та його філії в м. Копичинці на 22-ти апаратах «штучна нирка» лікування надається 155 хворим, з яких 18-ти пацієнтам проводиться лише 2 сеанси діалізу в тиждень, що не забезпечує адекватного лікування, а дозволяє лише утримувати їх на межі життя і смерті.

У листку очікування перебуває 40 хворих з термінальною нирковою недостатністю для яких нирково-замісна терапія є життєво необхідним методом лікування.

На 2014 рік в обласному бюджеті на програму «Гемодіаліз» виділено 13,4 млн грн, що становить 82,5% від загальної потреби.