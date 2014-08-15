На Харківщині проведуть флюорографічні обстеження переселенців із зони АТО

У Харківській області проведуть флюорографічні обстеження переселенців із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне доручення Департаменту охорони здоров'я дав заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Юрій Георгієвський.

«Незважаючи на завантаженість профільних медичних установ області, ми повинні забезпечити вільний доступ громадян, що покинули зону АТО, до проходження флюорографічного обстеження з метою виявлення та ранньої діагностики туберкульозу. Скоро починається осінній період, який завжди тягне загострення цього захворювання, до чого ми повинні бути готові», - зазначив Георгієвський.

Флюорографічні обстеження населення будуть організовані за допомогою пересувних флюорографічних установок в місцях перебування переселенців. Контроль за виконанням даного доручення покладено на Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.