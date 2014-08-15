В Одесі у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону на лікуванні перебувають 119 поранених із зони АТО

У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса) зараз на лікуванні перебувають 119 військових, які дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник медичної служби цього центру Юрій Сахно.

Наймолодший пацієнт, який перебуває зараз у центрі через поранення на сході країни, - 20-річний хлопець, найстарший – контрактник, 1968 року народження.

За його словами, в реанімації – 7 людей, з яких у трьох – тенденція до поліпшення і перспектива переведення у стаціонар. Один із солдатів, який дістав тяжке поранення, перебуває в комі, інший, найімовірніше, не зможе ходити через пошкодження хребта.

В основному у бійців вогнепальні поранення, мінновибухові травми.

«Особливо багато з вогнища АТО стали поставляти поранених з множинним вогнепальним пораненням, навіть за наявності бронежилетів. Здебільшого це люди, які потрапили під обстріл системою ГРАД», - сказав Сахно.

Він стверджує, що всі військовослужбовці одержують у центрі лікування за рахунок держави, тим більше, учасники АТО.

«За жодні процедури, препарати крові, ліки ніхто не платить. Все є у вичерпному обсязі. Особливо медикаментозної групи. Є фізично застаріла апаратура, але вона справна і задовольняє для певного виду досліджень», - запевняє Сахно.

Проте, за його словами, в медичному центрі створено робочу групу із взаємодії з волонтерами, організаціями, які надають допомогу.

«Якщо небайдужі люди пропонують допомогу, ми не відмовляємося», - зазначив Сахно.