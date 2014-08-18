У Донецьку повністю припинено подачу води
09:58, 18 серпня 2014Новини регіонів
0
Оцінити масштаби пошкоджень і тривалість ремонтно-відновлювальних робіт через бойові дії неможливо
Фото: evpcity.com
У Донецьку із-за пошкоджень ліній електропередач зупинено основне джерело водопостачання міста – Верхньокальміуську фільтрувальну станцію, у зв'язку з чим повністю припинено подачу води.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
У повідомленні наголошується, що на даний момент оцінити масштаби пошкоджень і тривалість ремонтно-відновлювальних робіт через бойові дії неможливо. У міськраді додали, що інформація уточнюватиметься.
Згідно з повідомленням, водопостачання в місті Донецьк повністю припиняється після 21.00 17 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter