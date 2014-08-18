Футбольний клуб «Шахтар» купує інсулін для дітей Донбасу

Гуманітарний штаб при Фонді Ріната Ахметова і ФК «Шахтар» продовжують надавати допомогу мешканцям Донбасу. Одна з болючих проблем нині - гострий дефіцит медикаментів.

Підліток Андрій Стовпник з Артемівська хворий на цукровий діабет. Для того щоб жити, йому необхідний інсулін. Мати Андрія Оксана звернулася за допомогою в Гуманітарний штаб, після чого родині був доставлений п'ятимісячний запас необхідного інсуліну. В найкоротший термін сім'я Стовпник отримала необхідну партію інсуліну. За словами щасливої мами, вони з Андрієм зітхнули з полегшенням.

"У мого сина цукровий діабет першого типу. Раніше ми отримували інсулін за рецептом ендокринолога в центральній міській поліклініці. Але за поточний рік нам, на жаль, змогли видати медикамент лише двічі: у травні та червні. Очищений інсулін, який необхідний Андрію, дорогий. І по-справжньому дієвий. Кажучи простою людською мовою, у хворого від нього менше ускладнень, - розповіла мама хлопчика Оксана Скрипик. - Побачивши по телевізору телефон гарячої лінії фонду Ріната Ахметова і Гуманітарного штабу, ми вирішили звернутися за допомогою. Ми дуже вдячні за те, що нам і таким же, як ми, допомагають у настільки складній ситуації. В Гуманітарному штабі вислухали нашу проблему, а через кілька днів кур'єр доставив інсулін і необхідні тест-смужки додому! У сформованій ситуації це дійсно велика справа".

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Станом на сьогодні, Штабом, Фондом Ріната Ахметова і бізнесами Групи СКМ евакуйовано із зони військових дій понад 16 тисяч осіб, у тому числі близько 8 тисяч дітей, у місцях компактного проживання розміщено 5 800 осіб. Гуманітарну допомогу безпосередньо в зоні військових дій вже отримали понад 30 000 осіб.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.