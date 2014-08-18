Гуманітарний штаб при фонді Ахметова сплатить перебування переселенців в одеському санаторії

Рішення сплатити борг санаторію «Сенетатя» в Сергіївці, Одеська область, з 16 червня по 14 серпня було прийнято Гуманітарних штабом при фонді Ріната Ахметова. На розгляді у штабу перебувало звернення керівництва бази з проханням покрити борг у розмірі понад 2,5 млн грн. Гуманітарний штаб також прийняв рішення профінансувати і подальше перебування людей до кінця сезону.

В санаторії ще з червня проживають 399 осіб. В основному, це сім'ї з дітьми, діти і дорослі з інвалідністю, які при допомозі волонтерів переїхали в Сергіївку з Луганської та Донецької областей, і потребують особливого догляду. «Сенетатя» якраз надає супровід людям з особливими потребами.

Також у селищі Сергіївка фонд Ріната Ахметова сплатив борг і перебування вимушених переселенців на базі відпочинку «Медик-2», які перебували там ще з 7-го червня. Минулого тижня за допомогою волонтерів і транспорту Гуманітарного штабу в «Медик» були доставлені ще понад 100 осіб із Донецька та прилеглих міст.

Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова продовжує евакуацію і розміщення переселенців, надає гуманітарну та адресну допомогу. Для цього цілодобово працює гаряча лінія 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.