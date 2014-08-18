У медзакладах Західного регіону проходять лікування більш як 600 поранених із зони АТО

Зараз у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону (м. Львів) лікується понад125 учасників АТО. Всього у лікувальних закладах Західного регіону на сьогодні перебуває більше 600 поранених, які продовжують лікуватись.

Про це повідомив УНІАН начальник військово-медичного клінічного центру, полковник медичної служби Іван Гайда.

«Зараз у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону лікується понад 125 учасників АТО. Якщо брати лікувальні заклади Західного регіону, на сьогодні є більше 600 поранених, які отримали лікування і ще продовжують лікуватись. Ця цифра не є стала. На жаль, бойові дії продовжуються і нам доставляють наших хлопців. Наші пацієнти – це поранені не тільки родом зі Західного регіону, а зі всієї України: Києва, Білої Церкви, Житомира, Луганська, Дніпропетровська, Одеси. Адже, наприклад, в питаннях надання нейрохірургічної допомоги ми виступаємо як профільний лікувальний заклад», - розповів Гайда.

Він також повідомив, що на даний час в зоні АТО з військово-медичного клінічного центру Західного регіону працює три мобільні медичні групи. В кожній групі є три лікаря: 2 хірурги і 1 анестезіолог, 2 медичні сестри і 3 водії. Також група має три одиниці техніки: санітарний автомобіль, автоперев’язочна і вантажний автомобіль, який перевозить їхнє майно.