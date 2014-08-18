Яєчні білки знижують тиск

Китайські вчені встановили, що яєчні білки можна використовувати як ліки від високого тиску.

Експерименти співробітників з Цзилиньского університету (Jilin University) показали, що пептид RVPSL, що міститься в яєчному білку, блокує вироблення в організмі речовин, що підвищують кров'яний тиск, пише newss.net.ua.

50 мг пептиду RVPSL (така кількість міститься приблизно в двох курячих яйцях) знижують тиск приблизно настільки ж, як і 10 мг препарату каптоприл.

Примітно, що побічних ефектів при цьому не спостерігається. Білок яйця зберігає властивість знижувати тиск навіть після термічної обробки.

«Пептид яєчного білка може бути корисний як у профілактиці, так і в лікуванні гіпертонії», - коментує автор дослідження доктор Жипенг Ю (Zhipeng Yu). Дослідники впевнені, що в майбутньому яєчні білки стануть доповненням до лікарської терапії гіпертоніків.