Зі східних областей у безпечні регіони України евакуйовано понад 1,5 тис дітей-сиріт

З Донецької та Луганської областей, де тривають бойові дії зі звільнення населених пунктів від проросійських бойовиків, евакуйовано понад 1,5 тис дітей-сиріт, 119 ще перебувають у Краснодонському та Ровеньківському будинках-інтернатах.

Про це йдеться у коментарі Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України на заяви Уповноваженого при президентові Російської Федерації з прав дитини Павла Астахова.

Як зазначили в МЗС, Астахов на своїй офіційній інтернет-сторінці вже протягом декількох місяців у цинічній спосіб дезінформує громадськість щодо ситуації з дітьми у східній Україні, вочевидь, маючи на меті завуалювати протиправні дії незаконних збройних формувань, що діють на сході України. Його останні заяви про заборону владою України вивозити дітей із зони антитерористичної операції є цілковитою нісенітницею та носять відверто провокаційний характер.

У цьому зв’язку, Міністерство закордонних справ України зазначає, що органи державної влади України вживають усіх можливих заходів для забезпечення евакуації у безпечні регіони України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з особливими потребами, які продовжують перебувати в закладах соціального захисту дітей та інтернатних установах Донецької та Луганської областей.

"Станом на сьогодні зі сходу України евакуйовано 1508 українських дітей вказаної категорії. Водночас, 119 дітей все ще продовжують перебувати у Краснодонському та Ровеньківському будинках-інтернатах. При цьому, зусиллям причетних органів державної влади України щодо їх вивезення всіляко перешкоджають представники терористичних формувань. Не виключається, що терористи знову здійснюватимуть спроби викрадення та незаконного вивезення дітей до Російської Федерації, у тому числі під прикриттям гучної риторики пана Астахова", - наголошує МЗС.

При цьому українське зовнішньополітичне відомство закликає російську сторону припинити використання тематики українських дітей як засобу у своїй політичній грі, ставлячи тим самим під загрозу їх життя і здоров’я.