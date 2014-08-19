У Чернігівському військовому госпіталі пролікувалися понад 60 бійців із зони АТО

У 407-му Чернігівському військовому базовому госпіталі пройшли лікування понад 60 бійців, які отримали поранення чи хвороби у зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив начальник госпіталю підполковник медичної служби Олександр Слєсаренко.

За його словами, зараз із зони АТО у лікувальному закладі перебувають 19 військовослужбовців. "Вони мають поранення середнього і тяжкого ступенів, один із бійців знаходиться у реанімації", - уточнив Слєсаренко.

Керівник військового медзакладу підкреслив, що у госпіталі створено усі умови для лікування та реабілітації поранених

"У нас є запас ліків для пацієнтів, хоча є випадки, коли хворі отримують захворювання через свою дисципліну, і для їх лікування необхідні значні додаткові кошти", - зазначив він.

Слєсаренко розповів журналістам, що у госпіталі пролікувався військовослужбовець із зони АТО, який мав поранення. Його виписали додому, а згодом доставили знову у лікувальний заклад із гострим запаленням підшлункової залози, що сталося внаслідок вживання значної кількості алкоголю. Якщо у першому випадку вартість лікування становила до 1 тис. грн., то зараз тільки один з препаратів коштує 10 тис. грн. Для одужання потрібно не менше 100 тис. грн. Частину коштів для бійця зібрали у суботу волонтери у Чернігові під час благодійного ярмарку.

Як повідомляв УНІАН, у червні керівництво 407-го Чернігівського військового базового госпіталю повідомило про готовність прийняти важкопоранених військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. Для цього військові медики мають широкий арсенал методів, засобів, технологій, що дозволяють проводити сучасне професійне лікування. Протягом останніх місяців у госпіталі введено в дію 3 нових операційні, що дозволять, за необхідності, прооперувати до 50 пацієнтів. Шпиталь розрахований до 150 пацієнтів, хоча може розгорнутися на 330 ліжок.