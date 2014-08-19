У Житомирській області 28 дітей учасників АТО оздоровляться та відпочинуть у санаторії «Дениші».

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на заступника директора департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА Олександра Антонюка.

За його словами, «на цих вихідних 28 дітей учасників антитерористичної операції відбули на відпочинок у розташований біля Житомира санаторій «Дениші» - один з кращих в Україні». Кошти на це віднайшли у спонсорів та бюджетах різних рівнів.

Антонюк нагадав, що сотні вояків та правоохоронців з Житомирської області зараз беруть участь в АТО на сході України.

Він повідомив також про організацію в області відпочинку дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Так, на Житомирщині зараз налічується майже 3,5 тис дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також понад 3,3 тис дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

«Цього року більшість дітей вказаних категорій відпочили у пришкільних таборах, а також у санаторних закладах області й інших регіонів»,- розповів Антонюк.