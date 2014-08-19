Військово-медичному клінічному центру купили гематологічний аналізатор для обстеження поранених

Колектив ТОВ «Промтоварний ринок» (ринок «7 кілометр») купив для Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) автоматичний гематологічний аналізатор для оперативного обстеження поранених. Як повідомили УНІАН у прес-службі ринку, нове обладнання призначене для діагностики та клінічного обстеження, в першу чергу - тяжкопоранених військовослужбовців, доставлених в Одеський регіон із зони АТО.

У прес-службі зазначили, що в клініці лабораторної діагностики центру не було автоматичного гематологічного аналізатора.

«Адміністрація ринку на власні кошти і на кошти колективу придбала цей вкрай необхідний апарат, вартість якого майже 100 тис грн. Апарат використовуватимуть для обстеження всіх хворих, але в першу чергу - з відділень реанімації, нейрохірургії та травматології. Особливо він необхідний для проведення доопераційних досліджень під час порятунку тяжкопоранених, коли на рахунку - кожна хвилина», - розповіли в прес-службі.

У ній пояснили, що, якщо на проведення ручного аналізу крові потрібно майже 1 годину, то новий апарат дозволяє отримати достовірні результати за 3-4 хвилини.