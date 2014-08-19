Терористи замінували дві лікарні в Ясинуватій

Терористи замінували центральну районну лікарню і лікарню залізничників у Ясинуватій, підходи до школи № 19 у Шахтарську і цвинтар у селі Первомайське.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Російські найманці продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу та мінувати мости і дороги, але й цього їм замало. Загарбники замінували центральну районну лікарню і лікарню залізничників у Ясинуватій, підходи до школи № 19 у Шахтарську і навіть цвинтар у селі Первомайське Шахтарського району», - заявив він.