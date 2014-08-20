На Львівщині за минулу добу двоє людей постраждали від укусів змій

На Львівщині за минулу добу, 19 серпня, двоє людей постраждали від укусів змій.

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 19 серпня о 18.15 до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у стані середньому ступеня тяжкості госпіталізовано 39-річну жительку міста Рівне, яку поблизу села Гребенів Сколівського району під час відпочинку в лісі в стопу вкусила змія.

Також 19 серпня о 18.20 до Жовківської районної лікарні у стані середньому ступеня тяжкості було доставлено 59-річного жителя села Туринка Жовківського району, якого на пасовищі в ногу вкусила змія.