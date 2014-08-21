Жіночий вітамін може спровокувати інсульт

Вчені дізналися правду про головний жіночий вітамін. Виявляється, в деяких випадках прийом цього вітаміну може призвести до непоправних наслідків. Фахівці з Гарвардської медичної школи в Бостоні встановили, що вживання вітаміну Е збільшує ризик розвитку геморагічного інсульту (крововилив у мозок) на 22%, пише newss.net.ua.

У той же час дослідження цих же фахівців підтвердило, що вітамін Е здатний знизити ризик розвитку ішемічного інсульту на 10%. Це найпоширеніший вид інсульту, який трапляється в 70% випадків, коли тромби в судинах ускладнюють надходження крові в головний мозок. Тим не менше, ризик досить невисокий.

Так, вітамін Е здатний спровокувати один напад геморагічного інсульту на 1 250 осіб. Такі дані були отримані в ході аналізу дев'яти досліджень, що охопили понад 1,2 мільйонів людей.