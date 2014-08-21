Хмельниччина розмістила 1770 переселенців зі Сходу України

На 21 серпня Хмельницька область розмістила 1770 переселенців зі Сходу України.

Така інформація сьогодні була озвучена на селекторній нараді із головами райдержадміністрації, міськими (міст обласного значення) головами під головуванням губернатора Леоніда Пруса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, найбільше осіб проживає у містах Хмельницький – 455, Кам’янець–Подільський – 103, Нетішин – 93, Славута – 87, Старокостянтинів – 79, Ізяславському – 135, Славутському– 113, Дунаєвецькому – 95, Полонському - 80 районах.

Повернулись на місця постійного проживання 121 особа, з них з Донецької області – 95 осіб, Луганської області – 26 осіб.

Крім того, на 20 серпня у реєстрі житла для переселенців на території області визначено 91 об’єкт різних форм власності, в яких можливе розміщення 1266 осіб.

Голова обласної державної адміністрації наголосив на тому, що керівникам на місцях необхідно провести зустрічі з кожною відселеною сім’єю, особою. Вивчити їхні потреби, аби створити комфортні умови для їхнього проживання, а особливо тих, хто потребує спеціальної медичної допомоги.