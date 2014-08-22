У Бердичеві у шпиталі за кошти воїнів-афганців відремонтували палати для учасників АТО

У Бердичеві в обласному шпиталі за кошти воїнів-афганців відремонтували палати для учасників АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в обласному військовому шпиталі ветеранів війни у Бердичеві розповів журналістам головний лікар шпиталю Павло Журбенко.

За його словами, " за кошти воїнів-афганців для реабілітації учасників АТО відремонтували дві палати у Бердичеві".

Журбенко уточнив, що сьогодні у цьому медичному закладі в експлуатацію здали дві палати для реабілітації учасників АТО з Житомирщини.

"Ремонт було здійснено за фінансової підтримки воїнів-афганців, котрі розуміють учасників АТО як ніхто інший",- сказав він.

Зокрема, відремонтовано дві палати в терапевтичному та неврологічному відділеннях. Планується створити комфортні умови для бійців у кожному відділенні шпиталю. Ремонтні роботи вже ведуться у палаті в кардіології, яка також призначена для лікування учасників АТО.

Журналісти разом з керівниками обласної влади та влади Бердичева перебуваючи у шпиталі, зайшли до неврологічного відділення, в якому на реабілітації знаходяться три військовослужбовці із зони АТО. Три поранені в АТО хлопці у шпиталі проходять реабілітацію, яка може затягнутися на роки.

Представники Житомирської обласної спілки ветеранів афганської війни вручили бійцям тонометри.

Директор департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Олександр Торбас розповів журналістам, що сьогодні шпиталь на 100% забезпечений медикаментами та харчуванням. Він також уточнив, "що в АТО вже поранено понад 200 вояків з Житомирщини, які зараз лікуються у медзакладах області та інших регіонів".