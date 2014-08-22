У звільненому Лисичанську відкриють центр для переселенців

У Лисичанську Луганської області облдержадміністрація відкриє центр для переселенців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, у зв'язку з тим, що в Луганській області збільшується кількість людей, яким потрібна допомога, ухвалено рішення відкрити в Лисичанську центр для переселенців. Поряд із центром знаходиться школа, дитячий садок, супермаркет.

Центр для переселенців створено на базі дитячої лікарні міста Лисичанська, в резервних корпусах, які придатні для розселення людей. Центр зможе прийняти близько 200 осіб. Контролювати роботу центру буде оперативний штаб, до якого ввійшли працівники ДСНС, співробітники управління освіти, соціальні працівники, представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі.