Одеський госпіталь Держприкордонслужби просить містян допомогти з придбанням реанімобіля для транспортування поранених

Одеський клінічний госпіталь Державної прикордонної служби звертається до містян по допомогу у придбанні реанімобіля для транспортування поранених.

Як передає кореспондент УНІАН, це прохання на прес-конференції озвучила начальник госпіталю Оксана Кальчук.

Вона пояснила, що госпіталь мав дві санітарні машини, але зараз залишилася одна, в другу влучив снаряд у зоні проведення антитерористичної операції.

Зокрема, госпіталь сподівається зібрати кошти на стандартний автомобіль швидкої допомоги класу «С» - мікроавтобус вантажопідйомністю 3,5 тонни, з високою прохідністю, завантаженістю і комплектацією на одного пацієнта. Комплектація передбачає дихальну апаратуру, дефібрилятор, кисневу апаратуру, засоби транспорту і мобілізації.

«Це стандартна комплектація реанімобіля. Базова машина коштує в межах 900 тис. грн плюс комплектація ще приблизно стільки ж», - сказала Кальчук.

Вона додала, що організація з надання допомоги військовим «Сила добрих сердець» спеціально для госпіталю відкрила в «ПриватБанку» розрахунковий рахунок для збору благодійних коштів.

Як зазначив перший заступник начальника госпіталю Андрій Буркацький, зараз у госпіталі на лікуванні перебувають 15 поранених, що постраждали в зоні АТО. Загалом від початку бойових дій на сході України стаціонарне лікування в госпіталі одержали 60 осіб, що дістали поранення різного ступеню тяжкості, амбулаторно проліковано понад 200 осіб.

«Поранення мають високий ступінь специфічності у зв'язку із введенням в дію нового виду зброї. Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, озброєння посилюється, відповідно і змінюється тенденція самих уражень. Дуже мало надходить на лікування до нас ізольованих ушкоджень, переважно - дія осколкових, мінно-вибухових чинників. Домінують ушкодження об'єднаного характеру і політравми з ушкодженням одночасно органів грудної клітки, черевної порожнини, множинними переломами кісток і опіками. Останнім часом з'явилися пацієнти з опіками обличчя», - сказав Буркацький.