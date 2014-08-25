За минулий тиждень Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював 3393 людини

Протягом 18-24 серпня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював із зони проведення АТО 3393 людини, з яких 1486 - це діти. Всього, за станом на 24 серпня, Штабом евакуйовано 20 725 осіб. Волонтери штабу вивозили людей переважно з Донецька, Єнакієвого, Макіївки, Стаханова, Брянки, Ясинуватої. В основному, це діти, жінки, літні люди і люди з інвалідністю. Так, минулого тижня Гуманітарний штаб почав евакуацію хворих з Старомихайлівського і Макіївського психоневрологічних інтернатів.

Евакуйованим людям допомогли і з тимчасовим розміщенням. Близько 300 осіб, які виїхали з зони АТО і не мали варіантів для проживання, перебувають тепер на базах відпочинку, у тому числі і в санаторіях підприємств групи СКМ. Фонд Ріната Ахметова забезпечує їх перебування і харчування. Всього ж Гуманітарний штаб при фонді допоміг з тимчасовим житлом понад 6000 переселенцям. Вони перебувають у безпечних місцях Донбасу, в Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Вимушені переселенці почали отримувати гуманітарну допомогу, яка була доставлена 23-24 серпня в складі першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Міські та районні центри соціальної допомоги отримали продуктові, дитячі та гігієнічні набори: у Маріуполі - 10 420 наборів, в Новоазовському районі - 6700 наборів і Першотравневому районі - 1460.

Нагадуємо, що до складу першого ешелону загальною вагою понад 2000 тонн входить 200 000 продуктових наборів. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, а також для інших компактних місць їх проживання, будуть передані гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з 3-х осіб. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримають дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5000 шт.

Продовжує працювати єдиний багатоканальний телефон Гуманітарного штабу і адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Щодня на номер 0 800 50 9001 приймається більш 700 дзвінків. Дзвінки зі всіх телефонів безкоштовні, а лінія працює цілодобово.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12