Краснодонську лікарню на Луганщині перетворили на госпіталь для військових РФ - журналіст
09:28, 26 серпня 2014Новини регіонів
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У центральній міській лікарні міста Краснодон Луганської області з'явились військові лікарі з Росії
Фото: УНИАН
Про це з посиланням на очевидців на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Роман Бочкала.
За його словами, російські військові лікарі живуть в хірургічному відділенні.
"Надають допомогу пораненим російським військовим, контролюють розподіл медикаментів, що надходять з РФ," - написав Бочкала.
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