Краснодонську лікарню на Луганщині перетворили на госпіталь для військових РФ - журналіст

09:28, 26 серпня 2014
Новини регіонів
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У центральній міській лікарні міста Краснодон Луганської області з'явились військові лікарі з Росії

Фото: УНИАН

Про це з посиланням на очевидців на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Роман Бочкала.

За його словами, російські військові лікарі живуть в хірургічному відділенні.

"Надають допомогу пораненим російським військовим, контролюють розподіл медикаментів, що надходять з РФ," - написав Бочкала.

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