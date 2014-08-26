Луганські переселенці голодують, тому що Червоний Хрест не роздає продукти

Переселенці з Луганська, що залишилися в області поблизу зони проведення АТО, голодують та не мають змоги отримати гуманітарну допомогу.

У Старобільську Луганської області люди кожного дня приходять до організації Червоного Хреста, сподіваючись, що їм дадуть їжу. Про це пише ТСН. Як зазначається, за перерозподіл гуманітарної допомоги відповідає Міжнародний Комітет Червоного Хреста, а претензії з приводу відсутності доводиться вислуховувати українському Червоному Хресту. Вони щодня пояснюють людям, що готові роздати гуманітарку, але їм віддали лише те, що швидко псується.

"Ми роздали тільки овочі, які отримали. Ні цукру, ні крупи, ні макаронів не отримували. Так, міжнародний комітет привіз це все і цей товар лежить на складі. Але я розпорядження роздавати не отримувала", - каже представник українського Червоного Хреста.